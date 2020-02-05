05.02.2020, 14:43
Путин дал оценку отношениям РФ с Сербией, Ирландией и Швецией
ИА «Ореанда-Новости». В ходе церемонии вручения послам верительных грамот президент России Владимир Путин дал оценку отношениям РФ с Сербией, Ирландией и Швецией.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть заинтересованность в том, чтобы развивать сотрудничество со Швецией. Он сказал, что сейчас есть возможности активизировать контакты на "культурно-гуманитарных треках".
Также он сказал, что у РФ есть стремление к более тесному сотрудничеству с Ирландией в сферах торговли и экономики.
Владимир Путин во время церемонии вручения грамот заявил, что Россия и Сербия являются стратегическими партнёрами. Президент РФ рассказал о достижении с Сербией целого ряда значимых договорённостей, которые касаются развития взаимодействия двух стран в сферах экономики, энергетики, культуры, торговли и в других сферах. Путин заявил, что сегодня Россией многое делается для стабильности и безопасности на Балканах.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть заинтересованность в том, чтобы развивать сотрудничество со Швецией. Он сказал, что сейчас есть возможности активизировать контакты на "культурно-гуманитарных треках".
Также он сказал, что у РФ есть стремление к более тесному сотрудничеству с Ирландией в сферах торговли и экономики.
Владимир Путин во время церемонии вручения грамот заявил, что Россия и Сербия являются стратегическими партнёрами. Президент РФ рассказал о достижении с Сербией целого ряда значимых договорённостей, которые касаются развития взаимодействия двух стран в сферах экономики, энергетики, культуры, торговли и в других сферах. Путин заявил, что сегодня Россией многое делается для стабильности и безопасности на Балканах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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