Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть заинтересованность в том, чтобы развивать сотрудничество со Швецией. Он сказал, что сейчас есть возможности активизировать контакты на "культурно-гуманитарных треках".Также он сказал, что у РФ есть стремление к более тесному сотрудничеству с Ирландией в сферах торговли и экономики.Владимир Путин во время церемонии вручения грамот заявил, что Россия и Сербия являются стратегическими партнёрами.. Путин заявил, что сегодня Россией многое делается для стабильности и безопасности на Балканах.