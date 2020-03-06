ИА «Ореанда-Новости» . Телефонный разговор между российским лидером и президентом Сирии состоялся 6 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин проинформировал сирийского главу о своих договорённостях с турецким президентом Эрдоганом по поводу сложившейся ситуации в сирийском Идлибе. Президент России отметил, что достижение данного соглашения позволит добиться стабилизации обстановки в указанном регионе.

Сирийский президент выразил Владимиру Путину признательность за прилагаемые усилия по обеспечению суверенитета и безопасности Сирии.