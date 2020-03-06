06.03.2020, 21:32
Путин обсудил с Асадом ситуацию в Идлибе
ИА «Ореанда-Новости». Телефонный разговор между российским лидером и президентом Сирии состоялся 6 марта, сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин проинформировал сирийского главу о своих договорённостях с турецким президентом Эрдоганом по поводу сложившейся ситуации в сирийском Идлибе. Президент России отметил, что достижение данного соглашения позволит добиться стабилизации обстановки в указанном регионе.Башар Асад оценил итоги саммита Путина и Эрдогана, отметив значимость российской поддержки по борьбе с террористическими группировками. Сирийский президент выразил Владимиру Путину признательность за прилагаемые усилия по обеспечению суверенитета и безопасности Сирии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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