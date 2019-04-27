ИА «Ореанда-Новости» Путин назвал журналистам на пресс-конференции в Китае основные вопросы, имеющиеся у него к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он не исключает, что когда-то они встретятся. По его словам, в первую очередь он спросил бы у главы незалежной, как покончить с конфликтом на юго-востоке Украины. Владимир Путин считает, что у решения этой проблемы только один выход - исполнение минских соглашений.

Путин сожалеет, что Зеленский перед выборами главы Украины сообщал, что не будет подписывать декрет или указ об амнистии. Кроме того, Путин напомнил, что новый президент незалежной также ранее заявлял, что не хочет предоставлять ДНР и ЛНР особый статус, а ведь это важная часть минских соглашений.



