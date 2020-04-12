ИА «Ореанда-Новости». У Владимира Путина, президента Россси, состоялись разговоры по телефону с американским лидером Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии, заявлено в публикации агентства РИА Новости, которое ссылается на информационную службу российского президента. 

Лидерами трёх государств была поддержана договорённость ОПЕК+ о поэтапном сокращении добычи сырья для того, чтобы стабилизировать глобальные рынки и обеспечить устойчивость экономики мира. 

Путин также пообщался отдельно с Дональдом Трампом. Темой для разговора президентов России и США стали вопросы обеспечения стратегической безопасности.