12.04.2020, 22:39
Путин пообщался с королём Саудовской Аравии и с президентом США
ИА «Ореанда-Новости». У Владимира Путина, президента Россси, состоялись разговоры по телефону с американским лидером Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии, заявлено в публикации агентства РИА Новости, которое ссылается на информационную службу российского президента.
Лидерами трёх государств была поддержана договорённость ОПЕК+ о поэтапном сокращении добычи сырья для того, чтобы стабилизировать глобальные рынки и обеспечить устойчивость экономики мира.
Путин также пообщался отдельно с Дональдом Трампом. Темой для разговора президентов России и США стали вопросы обеспечения стратегической безопасности.
Лидерами трёх государств была поддержана договорённость ОПЕК+ о поэтапном сокращении добычи сырья для того, чтобы стабилизировать глобальные рынки и обеспечить устойчивость экономики мира.
Путин также пообщался отдельно с Дональдом Трампом. Темой для разговора президентов России и США стали вопросы обеспечения стратегической безопасности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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