, заявлено в публикации агентства РИА Новости, которое ссылается на информационную службу российского президента.Лидерами трёх государств была поддержана договорённость ОПЕК+ о поэтапном сокращении добычи сырья для того, чтобы стабилизировать глобальные рынки и обеспечить устойчивость экономики мира.Путин также пообщался отдельно с Дональдом Трампом. Темой для разговора президентов России и США стали вопросы обеспечения стратегической безопасности.