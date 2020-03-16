16.03.2020, 10:37
Путин рассказал о потерях европейских стран от антироссийских санкций
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин, глава Российского государства, рассказал журналисту агентства ТАСС о потерях государств Европы от ограничений, введенных в отношении России в 2014 году.
По мнению российского лидера, эффект для экономики Европы оказался не менее губителей, нежели для России. Он считает, что государства Европы из-за санкций потеряли столько же, сколько и РФ. Европейские страны, по его словам, теряют даже более чувствительные вещи.
Путин указал на то, что санкции привели к росту безработицы в европейских государствах. При этом, отметил он, в РФ безработица сегодня является самой низкой за всю историю.
Российский лидер заявил, что России удалось компенсировать все потери, которые были связаны с введением санкций.
По мнению российского лидера, эффект для экономики Европы оказался не менее губителей, нежели для России. Он считает, что государства Европы из-за санкций потеряли столько же, сколько и РФ. Европейские страны, по его словам, теряют даже более чувствительные вещи.
Путин указал на то, что санкции привели к росту безработицы в европейских государствах. При этом, отметил он, в РФ безработица сегодня является самой низкой за всю историю.
Российский лидер заявил, что России удалось компенсировать все потери, которые были связаны с введением санкций.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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