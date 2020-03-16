По мнению российского лидера, эффект для экономики Европы оказался не менее губителей, нежели для России. Он считает, что государства Европы из-за санкций потеряли столько же, сколько и РФ.Путин указал на то, что санкции привели к росту безработицы в европейских государствах. При этом, отметил он, в РФ безработица сегодня является самой низкой за всю историю.Российский лидер заявил, что России удалось компенсировать все потери, которые были связаны с введением санкций.