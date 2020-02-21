ИА «Ореанда-Новости». Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о предложении, которое ему по телефону сделал российский коллега Владимир Путин. По словам Лукашенко, речь идёт о компенсации Минску суммы в размере $300 млн.

Лукашенко рассказал, что у них с Путиным зашла речь о потерях Белоруссии от уменьшения таможенной пошлины при экспорте нефтепродуктов. По словам президента Белоруссии, в нынешнем году его страна получит от пошлины примерно на $300 млн меньше, чем в 2019-м. Глава Кремля предложил белорусскому лидеру компенсировать эту сумму.

«Он сказал: «Мы $300 млн компенсируем, в том числе за счёт премии нефтяным компаниям», - цитирует Лукашенко БЕЛТА. Он добавил, что это было «неожиданное предложение».