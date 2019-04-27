ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин объявил о возможном предоставлении гражданства РФ всем жителям Украины в упрощенном порядке, а не только жителям ДНР и ЛНР, Такое заявление он сделал при общении с журналистами в Пекине. По совам президента, Москва уже начала думать над этим вопросом. В ходе беседы с прессой он также сообщил, что разговоры о том, что Россия якобы понесет огромные расходы из-за этого, всего лишь «страшилки», которые выдумывают те, кто против того, чтобы РФ поддерживала жителей Донбасса. Президент заявил, что бюджет страны большой нагрузки в связи с этим решением не понесет, чиновники уже все просчитали. Ранее Путин заявлял, что подписание соответствующего указа прошло ради гуманитарной поддержки.

Напомним, на днях Путин подписал документ, позволяющие жителям ЛНР или ДНР получать российское гражданство в упрощенном порядке.