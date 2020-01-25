ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин направил Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями.

Президент России Владимир Путин направил главу Турции Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с жертвами и разрушениями, которые принесло в республику землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидер российского государства подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял близких людей в результате этой катастрофы. Также Путин выразил надежду на то, что все пострадавшие в этом бедствии вскоре выздоровеют.

По данным турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, землетрясение принесло в республику множество разрушений. Погибшими считаются уже 21 человек, однако отмечается, что их может быть больше. Пострадали свыше одной тысячи человек.



