ИА «Ореанда-Новости» . Пятый Ил-76 Воздушно-космических сил РФ, на борту которого находятся специалисты и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом, совершил посадку в Сербии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Пятый самолёт военно-транспортной авиации России прибыл на аэродром Батайница, расположенный в 20 километрах северо-западнее Белграда», - сообщили в ведомстве.

Доставка помощи ведётся с 3 апреля по поручению президента РФ Владимира Путина, который 2 апреля провёл телефонные переговоры с главой Сербии Александаром Вучичем. По итогам беседы двух лидеров пресс-служба Кремля сообщила, что Россия предоставит Сербии гуманитарную помощь и направит врачей и специалистов по дезинфекции.

Всего планируется совершить 11 рейсов - самолёты военно-транспортной авиации доставят в Сербию 87 военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.