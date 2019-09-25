«ИА Ореанда-Новости» Столбик термометра теперь не поднимается выше 8 градусов. К тому же синоптики обещают дальнейшее похолодание.



По последним данным, 26 сентября температура ночью достигнет -1 градуса. В мэрию уже стали поступать вопросы о том, когда же начнётся отопительный сезон. Судя по тому, что для включения отопления требуется температура не выше 8 градусов в течение пяти дней, сроки уже как раз подошли.



Мэрия отметила, что пуск горячей воды в трубы жилых домой начнётся с 25 сентября. В садики и школы отопление уже запущено.