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Об этом заявлено в материале на EukerAlert.В исследовании участвовали 9 тысяч человек с высоким риском развития диабета, которые старше пятидесяти лет. Участники имели высокое систолическое давление от 130 до 180 миллиметров ртутного столба. Участники были разделены на две группы. В одной из групп специалисты добивались того, чтобы уменьшить давление до 120 мм рт.ст., а в другой - до ста сорока. Участники наблюдались в течение нескольких лет.Учёными отмечено, что при анализе не учитывались потенциальные риски, такие, как пониженное кровяное давление и повреждение почек.