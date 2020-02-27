27.02.2020, 08:10
Раскрыт способ продления жизни на несколько лет
ИА «Ореанда-Новости». Учёные, представляющие американскую Бригамскую женскую больницу в Бостоне, рассказали о новом способе жить дольше. Они выяснили, что контроль за кровяным давлением может жизнь продлить на 3 года. Об этом заявлено в материале на EukerAlert.
В исследовании участвовали 9 тысяч человек с высоким риском развития диабета, которые старше пятидесяти лет. Участники имели высокое систолическое давление от 130 до 180 миллиметров ртутного столба. Участники были разделены на две группы. В одной из групп специалисты добивались того, чтобы уменьшить давление до 120 мм рт.ст., а в другой - до ста сорока. Участники наблюдались в течение нескольких лет.
Учёными было подсчитано, что если бы люди до конца своей жизни продолжали принимать антигипертензивную терапию, то те, у которых стояла цель понизить давление до 120 мм рт.ст., могли бы от 6 месяцев до трёх лет добавить к своей продолжительности жизни. Значение зависит от возраста человека: те, кто раньше начали проходить терапию, жили дольше.
Учёными отмечено, что при анализе не учитывались потенциальные риски, такие, как пониженное кровяное давление и повреждение почек.
В исследовании участвовали 9 тысяч человек с высоким риском развития диабета, которые старше пятидесяти лет. Участники имели высокое систолическое давление от 130 до 180 миллиметров ртутного столба. Участники были разделены на две группы. В одной из групп специалисты добивались того, чтобы уменьшить давление до 120 мм рт.ст., а в другой - до ста сорока. Участники наблюдались в течение нескольких лет.
Учёными было подсчитано, что если бы люди до конца своей жизни продолжали принимать антигипертензивную терапию, то те, у которых стояла цель понизить давление до 120 мм рт.ст., могли бы от 6 месяцев до трёх лет добавить к своей продолжительности жизни. Значение зависит от возраста человека: те, кто раньше начали проходить терапию, жили дольше.
Учёными отмечено, что при анализе не учитывались потенциальные риски, такие, как пониженное кровяное давление и повреждение почек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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