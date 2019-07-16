ИА «Ореанда-Новости» . Аналитики американского центра частной разведки Stratfor утверждают, что. Согласно представленному отчёту, эффективная работа ЗРК требует. «Хороши они только в том контексте, в котором они существуют, то есть, с которым они сталкиваются», — говорится в документе.

Также специалисты считают, что эффективность комплексов может снижаться при определённых географических условиях, например, в горах. Там комплекс ограничен в противодействии низколетящим крылатым ракетам.

При этом аналитики признают, что российские С-400 являются одной из лучших стратегических систем на сегодняшний день. Её сильными сторонами называются: увеличенный радиус действия, гибкая способность поражать различные цели, включая самолёты, крылатые и баллистические ракеты, а также высокосложные датчики, которые способны бороться со стелс-технологиями.

В материале отмечается, что в компетентных руках хорошо обученных экипажей современные ПВО большой дальности, такие как С-400, могут нанести существенный урон противнику, а также защитить от множества различных типов угроз и атак.

В пятницу, 12 июля, минобороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России. Россия и Турция заключили договор о поставках ЗРК С-400 ещё в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями и различными последствиями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. Время развертывания из походного положения составляет пять минут.