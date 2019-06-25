ИА «Ореанда-Новости». Стрельба в столице Мексики началась ранним утром, когда ученики только начинали заходить в здание школы. Убийца хотел застрелить местного жителя, который жил около школы и часто проходил мимо неё, но промахнулся и попал прямо в мальчика. Шальная пуля прошла насквозь, задев дверь здания. От полученного ранения ученик скончался в больнице после проведенной многочасовой операции.