ИА «Ореанда-Новости». В октябре 2017 года Соединённые штаты Америки объявили о выходе из Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Это решение официально вступило в силу 31 декабря 2018 года в соответствии с уставом организации. При этом Вашингтон оставляет за собой статус наблюдателя, однако более не будет платить взносы и избираться в Комитет всемирного наследия.

То есть США прекращает своё членство и становится государством со статусом наблюдателя. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО является профильным органом, который отвечает за выполнение положений Конвенции об охране культурного и природного наследия 1972 года.

При этом сама конвенция является самостоятельным международным договором, из которого Вашингтон не выходит и продолжит выполнять его условия.

С 2011 года США не платит членские взносы в ЮНЕСКО. Они отказались от этого после того, как в полноправные члены организации была принята Палестина. В результате этого «байкота» США международная организация лишилась 22 процентов своего финансирования.

В октябре 2017 года Вашингтон заявил о необходимости проведения фундаментальных реформ и выразил обеспокоенность ростом задолженностей в ЮНЕСКО. Там также отметили, что необходимость реформ они видят в связи с «сохраняющейся в ЮНЕСКО антиизраильской предвзятостью».

Вашингтон, однако, намерен сохранить при ЮНЕСКО постоянную миссию наблюдателей, а также участвовать в выполнении некоторых функций организации, в частности охранять всемирное культурное наследие, защищать свободу прессы, а также оказывать содействие научному сотрудничеству и образовательному процессу.

Это не первый случай, когда США покинули ЮНЕСКО, так случалось в 1984 году, тогда причинами назвали излишнюю политизацию и неразумное расходование бюджетных средств. Однако в основе также лежал палестино-израильский конфликт.

Вернулись США в ЮНЕСКО в 2003 году уже в годы президентства Джорджа Буша - младшего.

Сейчас на территории США находятся 23 объекта, включённых в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них Статуя Свободы, природные комплексы: Большой каньон, Йеллоустонский и Йосемитский национальные парки и многие другие.