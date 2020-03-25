25.03.2020, 13:03
РФ оказалась готова к нефтяной войне лучше других государств
ИА «Ореанда-Новости». РФ оказалась лучше подготовлена к внешним экономическим шокам, таким как дешёвое сырьё из-за войны цен, чем многие другие государства, которые производят нефть. Об этом заявлено в прогнозе, который был подготовлен агентством Moody's, сообщает "Лента.ру".
Специалистами отмечено, что на руку России играют большой объём иностранной валюты, имеющейся в резервах, и гибкий обменный курс. Предполагается, что дефицит бюджета страны по итогам текущего года не должен превысить 1 % ВПП, после профицита в прошлом году на уровне 5,3 %.
Аналитики указывают на то, что валютными резервами Банка России на конец прошлого года покрывались 90 процентов общего внешнего долга. Для сравнения, в 2014 году, когда произошёл предыдущий кризис, который нанёс удар по экономике РФ, они покрывали лишь пятьдесят пять процентов.
Также в материале заявлено, что из-за резкого падения стоимости сырья суверенный долг Саудовской Аравии может вырасти до тридцати процентов ВВП.
Специалистами отмечено, что на руку России играют большой объём иностранной валюты, имеющейся в резервах, и гибкий обменный курс. Предполагается, что дефицит бюджета страны по итогам текущего года не должен превысить 1 % ВПП, после профицита в прошлом году на уровне 5,3 %.
Аналитики указывают на то, что валютными резервами Банка России на конец прошлого года покрывались 90 процентов общего внешнего долга. Для сравнения, в 2014 году, когда произошёл предыдущий кризис, который нанёс удар по экономике РФ, они покрывали лишь пятьдесят пять процентов.
Также в материале заявлено, что из-за резкого падения стоимости сырья суверенный долг Саудовской Аравии может вырасти до тридцати процентов ВВП.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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