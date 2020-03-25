Об этом заявлено в прогнозе, который был подготовлен агентством Moody's, сообщает "Лента.ру".Специалистами отмечено, что. Предполагается, что дефицит бюджета страны по итогам текущего года не должен превысить 1 % ВПП, после профицита в прошлом году на уровне 5,3 %.Аналитики указывают на то, что. Для сравнения, в 2014 году, когда произошёл предыдущий кризис, который нанёс удар по экономике РФ, они покрывали лишь пятьдесят пять процентов.Также в материале заявлено, что из-за резкого падения стоимости сырья суверенный долг Саудовской Аравии может вырасти до тридцати процентов ВВП.