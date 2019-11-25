Специалистов доставили на сирийскую базу на вертолёте Ми-8. Также на базу были доставлены лекарства, медицинское оборудование, перевязочные материалы.Врачом-хирургом Сергеем Пономаревым было сказано, что местное население уже давно не могло получить медицинскую помощь.Спустя три часа после прибытия медицинских подразделений был развернут пункт врачебной помощи, оборудованный телемедицинским прибором, аппаратом УЗИ, рентгеном. У врачей есть возможность через спутник связываться с коллегами из России.