ИА «Ореанда-Новости» Росгидромет сообщил об обнаружении радиоактивных изотопов стронция, бария и лантана после взрыва на военном полигоне в Северодвинске.

Ранее сотрудники ведомства зарегистрировали в пробах воздуха в этом районе наличие радиоактивных благородных газов. Возможно, именно они стали причиной кратковременного повышения радиоактивного фона 8 августа, когда произошла авария.

«Состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (время полураспада T1/2 = 9,3 часа), 139Ba (T1/2 = 83 минуты), 140Ba (T1/2 = 12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2 = 40 часов), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы», – сказано в сообщении.

Главный редактор независимого портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров сообщил журналистам, что указанные изотопы являются продуктами деления ядер урана. При этом он обратил внимание на то, что из сообщения Росгидромета не следует, что вещества попали в пробы в результате аварии. «…В любом случае это не меняет вывод о том, что населению ничего не угрожало», – заключил эксперт.

В настоящее время, как сообщает Росгидромет, «в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются».