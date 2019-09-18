«Ореанда-Новости». После подписания документа ожидается активное взаимодействие, нацеленное на рост объёмов экспорта на внешний оружейный рынок.

Зарубежные покупатели рассматривают возможность приобретения модифицированных карабинов «Сайга», пистолетов «Викинг» и карабинов «Вепрь».

Направление на гражданское и служебное оружие было выбрано совсем недавно. Однако на сегодняшний день Рособоронэкспорт выполнил более 30 заказов на сумму около 2,5 млрд. рублей. Александр Михеев уверен, что, объединив силы российских оружейников, они смогут повысить долю российского продукта в оружейном сегменте рынка.

Основными заказчиками, по практике работы Рособоронэкспорта, являются полиция, специальные службы и многочисленные спортивные и охотничьи клубы.





Источник: «Ореанда-Новости»