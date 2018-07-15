Роспотребнадзор обратился к россиянам, которые планируют поездку в Соединенные Штаты Америки, с просьбой быть особо внимательным в выборе заведений общественного питания. Это связано с тем, что 14 июня американские медики опубликовали информацию о том, что за последние два месяца в штатах Айова и Иллинойс активно происходит заражение циклоспорозом. Официально зафиксировано более 100 случаев этого заболевания, которые связывают с питанием в сети McDonald's. По предварительным данным виной всему являются салаты популярной сети общественного питания. Недавно поступила информация о том, что в 14 штатах в Америке McDonald's остановили продажу салатов, что было связано с многочисленными отравлениями.

Первые жертвы кишечной инфекции были зафиксированы в середине мая, а к 13 июля заболевание приняло массовый характер. Американское ведомство планирует подписать запрет о продаже салатов во всех заведениях данной сети в ближайшее время. Это ограничение коснется трех тысяч ресторанов. Одновременно с эти в США проводят расследование, которое касается факта наличия инфекции в овощах компании Del Monte. Специалисты обследуют морковь, брокколи, цветную капусту и укроп. Однако связь этих двух организаций не выявлена.

Роспотребнадзор посоветовал обратить особое внимание на данную информацию тем, кто в ближайшее время планирует поездку в США. В России случаи заболевания циклоспорозом не выявлены. Ведомство подчеркивает, что заболевания можно избежать, если приобретать свежие овощи в местах, где официально разрешена их продажа. Перед употребление их следует тщательно промывать и обдавать кипятком.

Циклоспороз – кишечная инфекция, которую вызывают паразиты. Заражения происходит через загрязнённую воду или пищу. Симптомами данной инфекции является диарея, потеря аппетита, боли в животе и тошнота. Для заболевших характерна общая слабость и потеря веса. Чаще всего заболевание проходит в острой форме и длится в среднем около недели, после чего наступает спонтанное выздоровление. В случае если иммунитет сильно ослаблен – заболевание может длится несколько месяцев.