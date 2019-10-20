ИА «Ореанда-Новости». Реализация планов по запуску бизнес-инкубатора рассчитана на 2020 год.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Росмолодёжи Александра Бугаева. По его словам, первый бизнес-инкубатор БРИКС начнёт функционирование в следующем году. Располагаться проект будет в России, в Уфе.

Коллеги из «пятёрки» БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) нашли идею привлекательной. Главной задачей такого инкубатора будет помощь молодым предпринимателям, которым необходима поддержка в ведении бизнеса в России. Бизнесменам нужно соблюсти множество условий, прежде чем начинать российский бизнес. С этими вопросами и призван помогать новый механизм.

На пятом международном форуме БРИКС, проходящем в Бразилиа, обсуждалось развитие молодёжного бизнеса. Страны решили сотрудничать в дальнейшем расширении данного направления.

Следующий форум БРИКС пройдёт в Ульяновске в 2020 году.