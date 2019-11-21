ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российские власти пригласили экспертов из Малайзии для ознакомления с информацией, связанной с крушением малайзийского лайнера Boeing рейса MH17.

«Как я понимаю, о том, какие данные мы передавали в совместную следственную группу, Малайзию не информировали, поэтому мы пригласили наших малайзийских друзей направить нам соответствующих экспертов, которым наши эксперты воспроизведут всё то, что они показывали и передавали в Нидерланды для ССГ (Совместной следственной группы. – Ред.)», – заявил Лавров на пресс-конференции после переговорами со своим малайзийским коллегой Сайфуддином Абдуллой. Дипломат выразил надежду, что это даст возможность малайзийцам быть более информированными, «чем того хотели бы остальные участники следственной группы».

Пассажирский самолёт, совершавший полёт из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Украинские власти обвинили в крушении ополченцев, однако те заявили, что у них нет средств, которые могут сбивать объекты на такой высоте.