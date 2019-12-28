ИА «Ореанда-Новости». МИД РФ отреагировал на теракт, прошедший в столице Сомали.

МИД РФ опубликовал заявление, в котором осудил теракт в городе Могадишо. Из-за взрыва заминированного автомобиля погибло больше 90 человек.

В сообщении этот акт назвали варварским и отметили, что его жертвами стали неповинные ни в чём мирные граждане. Эта очередная «экстремистская вылазка» очевидно направлена на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

В МИД выразили искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелали скорейшего восстановления пострадавшим от взрыва.

В Сомали находится база одной из террористических группировок, которая называется «Аш-Шабаб». У неё тесные связи с печально известной организацией «Аль-Каида».



