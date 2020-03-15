ИА «Ореанда-Новости». Совместная российско-турецкая комиссия по фактам нарушения перемирия в Сирии за последние сутки зарегистрировала шесть нарушений.

По сообщению Министерства обороны РФ, за сутки было зафиксировано шесть нарушений перемирия в районе Сирии. Факты ведения открытого огня были установлены в провинциях Идлиб, Латакия. В каждом регионе по три раза фиксировались выстрелы. При этом турецкая сторона не зарегистрировала не один случай.

Кроме того, за последние сутки было проведено две операции по оказанию гуманитарной помощи. В Латакии местным жителям передали 350 продовольственных наборов. Их вес составил более двух с половиной тонн. В провинции Эль-Хусейния также получили товары первой необходимости: 375 наборов весом более двух тонн.