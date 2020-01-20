20.01.2020, 15:49
Россияне рассказали, какую сумму считают необходимой, чтобы провести отпуск своей мечты
ИА «Ореанда-Новости». Большинство опрошенных граждан РФ заявили, что им достаточно ста тысяч рублей, чтобы осуществить идеальное путешествие. Об этом заявляет Aviasales.
Экспертами были опрошены 67 тысяч человек. Каждый третий из ответивших признался, что для идеального путешествия ему необходимо 100 тысяч рублей.
Россияне назвали страны, в какие они отправились бы с этой суммой денег. Это США, Япония, Потругалия, Великобритания. Также опрошенные россияне назвали Турцию. В России респонденты желали бы отправиться на Байкал или в Сочи.
31 процент респондентов сказали, что им для идеального путешествия достаточно будет миллиона рублей. Некоторые с этими деньги мечтают совершить кругосветное путешествие.
Вариант с 50 тысячами рублей выбрали 19 процентов россиян.
15 процентов отвечавших заявили, что им для идеального отдыха хватит и пяти тысяч рублей.
Экспертами были опрошены 67 тысяч человек. Каждый третий из ответивших признался, что для идеального путешествия ему необходимо 100 тысяч рублей.
Россияне назвали страны, в какие они отправились бы с этой суммой денег. Это США, Япония, Потругалия, Великобритания. Также опрошенные россияне назвали Турцию. В России респонденты желали бы отправиться на Байкал или в Сочи.
31 процент респондентов сказали, что им для идеального путешествия достаточно будет миллиона рублей. Некоторые с этими деньги мечтают совершить кругосветное путешествие.
Вариант с 50 тысячами рублей выбрали 19 процентов россиян.
15 процентов отвечавших заявили, что им для идеального отдыха хватит и пяти тысяч рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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