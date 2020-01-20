Экспертами были опрошены 67 тысяч человек. Каждый третий из ответивших признался, что для идеального путешествия ему необходимо 100 тысяч рублей.Также опрошенные россияне назвали Турцию. В России респонденты желали бы отправиться на Байкал или в Сочи.Вариант с 50 тысячами рублей выбрали 19 процентов россиян.15 процентов отвечавших заявили, что им для идеального отдыха хватит и пяти тысяч рублей.