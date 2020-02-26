ИА «Ореанда-Новости» . Видео воздушного удара по протурецким боевикам в Идлибе опубликовало издание «Военный осведомитель». На записи видно, что военно-воздушные суда Сирии и России совместно выпустили тепловые ловушки во время удара по вооружённой оппозиции.

Солдаты Сирии также ведут бои с оппозиционерами и боевиками около Саракиба на северо-западе государства. Город был отбит армией в начале февраля текущего года. После боя 20 февраля оппозиции удалось прорвать вооружённую оборону города Найраб и занять его, но по мнению специалистов, контроль боевиков над селением является условным, поскольку в районе всё ещё активна российская авиация.Об этом сообщило издание «Lenta.ru».

Следует отметить, что в результате наступления в начале текущего года армия Сирия заняла почти половину Идлиба, оставив позади себя наблюдательные пункты Турции.