Зенитчики двух стран совместными усилиями "уничтожили" вертолёты условного врага. Об сообщается в министерстве обороны РФ.Военные учения осуществляются с 26 октября и будут проходить до 7 ноября на территории учебного тактического центра ПВО Египта под Каиром. В них участвуют порядка 100 военных, проходящих службу в Южном военном округе РФ.Согласно легенде учений, египетские танковые подразделения направляются в установленный район. чтобы провести контратаку и восстановить положение по переднему краю. Тем временем их атакуют вертолёты врага с фланга. Чтобы их уничтожить, одно военное подразделение, находившееся в засаде, выдвигается в район боевых действий.