Бизнес-сообщество предлагает российским чиновникам и парламентариям отказаться от отдыха в «санкционных» странах, говорится в инициативе бизнес-сообщества, направленной на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

«Недопустимо, когда отечественные чиновники проводят свой отпуск в странах, которые ввели в отношении России экономические, политические и «культурные» санкции», - говорится в обращении за подписью главы ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахмана Янсукова.

Янсуков предлагает обратить внимание не только на вопрос отдыха чиновников в недружественных странах, но и взглянуть на эту проблему глубже. Он обращает внимание на то, что у многих российских чиновников есть недвижимость, прежде всего, в европейских странах. Также Янсуков напоминает, что дети многих чиновников учатся в странах, которые вводят против России все новые и новые санкции.

«Любой российский государственный служащий, отдыхающий за рубежом, может стать объектом вербовки. Кроме того, дети чиновников, находящиеся за рубежом, – это самый действенный рычаг давления на их родителей», - считают в ассоциации.

Как отмечается в обращении, получается, что заработанные в России деньги чиновники тратят на развитие индустрии туризма и обучения в других странах.

В ассоциации предлагают ввести законодательный запрет на отдых госслужащих в недружественных странах, а за нарушение этого правила ввести систему наказаний, вплоть до увольнения.

Уже четыре года в России действует запрет для сотрудников силовых ведомств на посещение около 120 государств. Прежде всего, речь идет о странах НАТО и их союзниках.

Также во вторник стало известно, что Министерство культуры призвало Ростуризм «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации». Об этом пишет РБК со ссылкой на ведомство.

Чиновники считают, что нужно запретить бронировать российские гостинцы самим россиянам с помощью данного сервиса.