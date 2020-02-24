24.02.2020, 08:46
Российский сенатор уличил президента США в бездействии после заявления о примирении РФ и Украины
ИА «Ореанда-Новости». Алексей Пушков, сенатор из России, уличил в Twitter в бездействии американского президента Дональда Трампа после того, как тот пожелал помирить РФ и Украину.
Пушков задался вопросом, что лидер США сделал для того, чтобы примирить два государства. В частности, оказал ли он влияние на Украину или Польшу, настроенных недружелюбно по отношению к РФ.
Российский сенатор заявил, что слова, не подкреплённые действием, мало что значат.
Накануне Дональд Трамп сказал, что хочет примирения РФ и Украины.
Пушков задался вопросом, что лидер США сделал для того, чтобы примирить два государства. В частности, оказал ли он влияние на Украину или Польшу, настроенных недружелюбно по отношению к РФ.
Российский сенатор заявил, что слова, не подкреплённые действием, мало что значат.
Накануне Дональд Трамп сказал, что хочет примирения РФ и Украины.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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