Пушков задался вопросом, что лидер США сделал для того, чтобы примирить два государства. В частности, оказал ли он влияние на Украину или Польшу, настроенных недружелюбно по отношению к РФ.Российский сенатор заявил, что слова, не подкреплённые действием, мало что значат.Накануне Дональд Трамп сказал, что хочет примирения РФ и Украины.