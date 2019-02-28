Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Ренхап»

Столкновение произошло в 16:23 по местному времени (10:23 мск) 28 февраля в южнокорейском городе Пусан. Сухогруз протаранил мост между двумя опорами, в результате происшествия и судно и мост получили повреждения. Судно пробило дыру размером 5 метров. На мосту временно введено частичное ограничение на проезд автомобильного транспорта. Экипаж корабля не пострадал, среди местного населения пострадавших также нет.

Как сообщает служба береговой охраны, капитану сотрудники порта сообщали о возможности аварии и требовании изменить курс, однако он «не понял английскую речь», передаёт News Joins. Кроме того, за 40 минут до аварии, Seagrand столкнулся с круизным лайнером, стоявшим на якоре в том же порту.

По данным южнокорейской морской полиции, капитан судна в момент столкновения был в алкогольном опьянении, в его крови норма алкоголя была превышена в три раза. Однако в Южной Корее выпивать на борту не запрещается, лишь до тех пор, пока человек не берёт управление судном в свои руки. Был ли российский капитан за штурвалом в момент, когда сухогруз врезался в мост, неизвестно. Морская полиция на данный момент проводит расследование инцидента, капитан задержан, а судно отбуксировано в безопасное место, чтобы не препятствовать движению других кораблей. Полиция пока не знает, почему сухогруз двигался в другую сторону от заданного курса.

Судно под флагом России прибыло в Пусан накануне, на борту сухогруз перевозил 1495 тонн железных труб, которые выгрузил утром. Сегодня Seagrand должен был отправиться обратно во Владивосток.

В Российском консульстве в Южной Корее осведомлены о происшествии. Однако официального уведомления от местных властей пока получено не было.





