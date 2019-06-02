ИА «Ореанда-Новости» . Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times. По данным британского издания, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ведёт расследование возможных нарушений спортсмена в части правил доступности (непредоставление информации о местонахождении/пропуск теста/предоставление неточной информации).

Отмечается, что отстранить от следующей летней Олимпиады в Токио могут всю сборную России, так как якобы чиновники из Всероссийской федерации легкой атлетики были в курсе нарушений прыгуна, который является одним из фаворитов соревнований, отмечает «РИА Новости».

Напомним, 27 марта Россия объявила, что выполнила все международные требования по совершенствованию борьбы с допингом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президентского совета по развитию физкультуры и спорта.

«Конструктивное сотрудничество с профильными международными структурами налажено. Нужно окончательно закрыть остающиеся вопросы», — сказал глава государства. Путин также призвал сделать всё необходимое, для того чтобы на Олимпийских играх в Токио в 2020 году члены российской команды не подвергались никаким ограничениям или ущемлениям прав, передает «Интерфакс».

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено прав в 2015 году после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. 20 сентября 2018 года исполком WADA проголосовал за восстановление агентства в правах. В январе этого года он оставил неизменным статус РУСАДА, без применения санкций и лишения соответствия кодексу международной организации.