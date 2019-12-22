Российский дипломат заявил, что дипломатия - это, в первую очередь, изложение аргументов и мыслей в стремлении убедить партнёра. По его словам, если брать словесную риторику, которую Россия слышит от представителей НАТО, в том числе и от генерального секретариата, русофобия зашкаливает.