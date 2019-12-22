22.12.2019, 15:01
Руководитель МИД рассказал о "зашкаливающей" русофобии в НАТО
ИА «Ореанда-Новости». В адрес России русофобия со стороны стран, входящих в НАТО, зашкаливает. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на программе "Большая игра", представленной Первым каналом.
Российский дипломат заявил, что дипломатия - это, в первую очередь, изложение аргументов и мыслей в стремлении убедить партнёра. По его словам, если брать словесную риторику, которую Россия слышит от представителей НАТО, в том числе и от генерального секретариата, русофобия зашкаливает.
Лавров также высказался, что остался под впечатлением после заявления французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО, которое он сделал в споре с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Российский дипломат заявил, что дипломатия - это, в первую очередь, изложение аргументов и мыслей в стремлении убедить партнёра. По его словам, если брать словесную риторику, которую Россия слышит от представителей НАТО, в том числе и от генерального секретариата, русофобия зашкаливает.
Лавров также высказался, что остался под впечатлением после заявления французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО, которое он сделал в споре с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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