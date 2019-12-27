20 декабря американский лидер Дональд Трамп поставил подпись под документом об оборонном бюджете США, в котором предусмотрены санкции против проектов "Турецкий поток" и "Северный поток - 2". Американские власти выдвинули требования к компаниям, ведущим прокладку этих газопровода, немедленно остановить строительство.Российский дипломат сказал о том, что сенаторы из США начали прямо угрожать компаниям, которые участвуют в строительства этого проекта.