27.12.2019, 10:35
Руководитель МИД рассказал, почему активизировались попытки срыва "Северного потока - 2"
ИА «Ореанда-Новости». Циничным и наглым вмешательством в дела бизнеса Европы были названы руководителем МИД России Сергеем Лавровым американские санкции по отношению к газопроводу "Северный поток - 2". Об этом передает РИА Новости.
20 декабря американский лидер Дональд Трамп поставил подпись под документом об оборонном бюджете США, в котором предусмотрены санкции против проектов "Турецкий поток" и "Северный поток - 2". Американские власти выдвинули требования к компаниям, ведущим прокладку этих газопровода, немедленно остановить строительство.
Сергей Лавров также заявил, что близится к завершению строительство проекта "Северный поток - 2", и из-за этого его противниками были активизированы попытки, которые направлены на то, чтобы сорвать проект.
Российский дипломат сказал о том, что сенаторы из США начали прямо угрожать компаниям, которые участвуют в строительства этого проекта.
20 декабря американский лидер Дональд Трамп поставил подпись под документом об оборонном бюджете США, в котором предусмотрены санкции против проектов "Турецкий поток" и "Северный поток - 2". Американские власти выдвинули требования к компаниям, ведущим прокладку этих газопровода, немедленно остановить строительство.
Сергей Лавров также заявил, что близится к завершению строительство проекта "Северный поток - 2", и из-за этого его противниками были активизированы попытки, которые направлены на то, чтобы сорвать проект.
Российский дипломат сказал о том, что сенаторы из США начали прямо угрожать компаниям, которые участвуют в строительства этого проекта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии