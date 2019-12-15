Хулуси заявил, что Турция с 1999 года обращалась к Франции и США. По словам турецкого министра, Анкара была вынуждена приобрести эту систему у РФ для защиты государства, поскольку для этого была необходимость.При этом им было заверено, что Турция не будет покидать североатлантический союз. Министр заявил, что Турция в рамках НАТО выполняет все обязанности. Также он отметил, что сейчас проходят обсуждения сделки по покупке американских истребителей F-35.