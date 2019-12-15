15.12.2019, 11:56
Руководитель Минобороны Турции рассказал о том, что заставило его страну приобрести С-400
ИА «Ореанда-Новости» В воскресенье на Дохийском форуме турецкий министр обороны Акар Хулуси заявил, что его страна вынуждена была приобрести С-400 у РФ для защиты своих земель, поскольку государства Запада не ответили на запрос Анкары о покупке систем ПРО.
Хулуси заявил, что Турция с 1999 года обращалась к Франции и США. По словам турецкого министра, Анкара была вынуждена приобрести эту систему у РФ для защиты государства, поскольку для этого была необходимость.
При этом им было заверено, что Турция не будет покидать североатлантический союз. Министр заявил, что Турция в рамках НАТО выполняет все обязанности. Также он отметил, что сейчас проходят обсуждения сделки по покупке американских истребителей F-35.
Хулуси заявил, что Турция с 1999 года обращалась к Франции и США. По словам турецкого министра, Анкара была вынуждена приобрести эту систему у РФ для защиты государства, поскольку для этого была необходимость.
При этом им было заверено, что Турция не будет покидать североатлантический союз. Министр заявил, что Турция в рамках НАТО выполняет все обязанности. Также он отметил, что сейчас проходят обсуждения сделки по покупке американских истребителей F-35.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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