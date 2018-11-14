ИА «Ореанда-Новости». Американские власти сообщают, что во время промежуточных выборов система голосования не пострадала. Знаменитые «русские хакеры» на сей раз не стремились повлиять на ход истории.

Кирстен Нильсен, министр внутренней безопасности США, в своём отчёте о прошедших выборах в Конгресс заявила, что избирательная структура не была скомпрометирована, то есть не было обнаружено ничего, что привело бы к невозможности голосования, изменению результатов или к проблемам с подсчётом голосов. Издание The Wall Street Journal, цитируя министра, пишет, что США по-прежнему ощущают угрозы вмешательства во внутреннюю политику. Например, есть попытки посеять раздор в социальных сетях. Некие боты от России, Ирана, Китая и других стран публикуют в Интернете дезинформацию, влияющую на умы рядовых американцев и заставляющую их голосовать за определённого кандидата.

Дональд Трамп (причастность России к его победе на президентских выборах всё ещё не доказана) в сентябре 2018 года подписал указ о санкциях, которые грозят любому иностранцу, замеченному в подобных действиях. Но безрезультатно. Почти каждую неделю поступают отчёты от крупных мировых социальных сетей, где блокируются тысячи «пропагандистских» аккаунтов. Так, перед промежуточными выборами в Конгресс Facebook удалил 115 аккаунтов, предположительно связанных с правительствами других стран - из них большая часть была на французском и русском языках. За два месяца до этого заблокировали сотни профилей, которые могли иметь отношение к спецслужбам Ирана.

«Кремлёвские агенты» использовали рекламу в Facebook и Twitter-ботов для распространения дезинформации в ходе выборов президента США в 2016 году, и пропаганда со стороны России продолжается и сегодня - она касается ложной информации о действиях кандидатов, включает в себя недостоверные сведения о политических процессах. По крайней мере, в этом уверено министерство внутренних дел США, не слишком торопясь представлять доказательства.

США ждёт очередных хакерских атак, которые могут угрожать различным правительственным объектам. Например, считается, что «русские хакеры» держат под контролем все американские электростанции и в любой момент могут оставить США без электричества. Под подозрением оказался и Александр Малькевич, член Общественной палаты РФ и главный редактор USA Really, которого на этой неделе задержали в Вашингтоне - он прокомментировал ситуацию, говоря, что американское общество уже начинает видеть угрозу в каждом россиянине и списывает на Россию все свои проблемы.



