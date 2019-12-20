Выяснилось, что все три планеты сверхлегкие. Подобных им в Солнечной системе нет. Информация об этом событии опубликована на сайте arXiv.org.Телескоп нашел планетную систему у звезды Kepler-51 семь лет назад, однако до настоящего времени не хватало информации, чтобы рассчитать плотность этих планет. Недавние наблюдения позволили учёным получить данные о массе, размере и особенностях химического состава трёх планет.Несмотря на то, что экзопланеты сравнимы по размерам с Юпитером и Сатурном, они легче газовых гигантов Солнечной системы в сто раз. Менее О,1 грамма на кубический сантиметр составляет их плотность. Такую же примерно плотность имеет вата из сахара.