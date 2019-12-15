ИА «Ореанда-Новости» Япония должна на переговорах с Россией обозначить позицию, что Курильский архипелаг - это японские территории. Кадзуо Сии, возглавляющий оппозиционную Коммунистическую партию, сказал об этом журналисту газеты "Емиури". 

Мирый договор, который был в Сан-Франциско подписан после Второй Мировой войны, по словам японского политика, "несправедливый", так как Японией тогда было заявлено о полном отказе от претензий на Курилы. 

Кадзуо Сии говорит, что в случае, если Япония и на северную часть архипелага начнет претендовать, то она способна острова южной части Курильской гряды заполучить. 

Политик заявил о необходимости аннулировать мирный договор, который он считает несправедливым.