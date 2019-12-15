Мирый договор, который был в Сан-Франциско подписан после Второй Мировой войны, по словам японского политика, "несправедливый", так как Японией тогда было заявлено о полном отказе от претензий на Курилы.Политик заявил о необходимости аннулировать мирный договор, который он считает несправедливым.