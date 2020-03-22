ИА «Ореанда-Новости». Бывший президент Грузии и экс-губернатор Украины Михаил Саакашвили считает, что Украину ждёт неподъёмный экономический кризис. Своё мнение политик высказал в разговоре с журналистами «Седьмого канала».

По мнению Саакашвили, на Украину нагрянет масштабный экономический кризис, потому что она абсолютно не готова к нему. И если России удалось подготовить «подушку безопасности» в размере 600 миллиардов долларов, то у украинского государства «нет ресурсов». Он также подчеркнул, что по большему счёту, «на Украине нет государства».

Ранее в СМИ сообщали о том, что Саакашвили намерен «завершить режим» правящей в Грузии партии. Для этого он создал штаб по смещению нынешней власти в стране.