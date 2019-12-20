20.12.2019, 16:00
Самое дорогое лекарство в мире будут распределять бесплатно по принципу лотереи
ИА «Ореанда-Новости». Фармацевтическая компания Novartis AG будет бесплатно распределять самый дорогой в мире препарат для лечения спинальной мышечной атрофии у детей Zolgensma, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что программа бесплатного распределения будет работать в тех странах, где продажи лекарства ещё не одобрили. Сейчас продавать препарат можно только в США, где стоимость одноразового препарата составляет 2,1 миллиона долларов.
Программа распределения похожа на лотерею. Производитель хочет выделять около 100 доз лекарства бесплатно каждый год. При этом только в Европе предположительно около 1,6 тысяч детей страдают от самой тяжёлой формы спинальной мышечной атрофии. Специальная комиссия будет один раз в две недели тянуть жребий, кому достанется препарат.
Отмечается, что программа бесплатного распределения будет работать в тех странах, где продажи лекарства ещё не одобрили. Сейчас продавать препарат можно только в США, где стоимость одноразового препарата составляет 2,1 миллиона долларов.
Программа распределения похожа на лотерею. Производитель хочет выделять около 100 доз лекарства бесплатно каждый год. При этом только в Европе предположительно около 1,6 тысяч детей страдают от самой тяжёлой формы спинальной мышечной атрофии. Специальная комиссия будет один раз в две недели тянуть жребий, кому достанется препарат.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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