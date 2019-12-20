Отмечается, что программа бесплатного распределения будет работать в тех странах, где продажи лекарства ещё не одобрили. Сейчас продавать препарат можно только в США, где стоимость одноразового препарата составляет 2,1 миллиона долларов.Программа распределения похожа на лотерею. Производитель хочет выделять около 100 доз лекарства бесплатно каждый год. При этом только в Европе предположительно около 1,6 тысяч детей страдают от самой тяжёлой формы спинальной мышечной атрофии. Специальная комиссия будет один раз в две недели тянуть жребий, кому достанется препарат.