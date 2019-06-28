, который извергался 12 и 15 июня, обновив рекорд самых коротких промежутков между выбросами. Об этом сообщает издание Live Science.

По данным Геологической службы США, аномальные извержения гейзера указывает на опасность взрыва Йеллоустонской кальдеры. Для Steamboat, как и для многих других подобных источников, характерна непредсказуемая активность, и интервалы между выбросами воды могут составлять от нескольких недель и месяцев до пяти лет. Однако геологам не известна причина, по которой извержения йеллоустонского гейзера становятся очень частыми или редкими.

В 2018 году Steamboat установил рекорд по общему количеству извержений, число которых достигло 32. В 2019 году произошло уже 24 выброса. Изменения в активности не представляют угрозы. Опасным признаком является высыхание гейзеров из-за подъема магмы к поверхности, что, однако, не наблюдается.

Йеллоустонский супервулкан извергался последний раз два с половиной миллиона лет назад. Серия извержений оставила на поверхности гигантские кальдеры поперечником в десятки километров, однако повторение таких катастрофических событий маловероятно.