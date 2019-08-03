ИА «Ореанда-Новости». Руководитель программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Юджин Румер считаетсанкции США против российского проекта «Северный поток-2», потому что они могут привести к обратному эффекту. Об этом говорится в его статье для журнала Politico. По его словам, на сегодняшний день

«Давайте наложим санкции на Иран за Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, из которого администрация Трампа вышла в одностороннем порядке. Давайте ударим санкциями по России не только за вмешательство в американские выборы 2016 года, но и за вмешательства, которые она ещё совершит в будущем», — написал политолог.

По его мнению, новые ограничения, одобренные американским конгрессом, не остановят сооружение российского газопровода, но скорее подорвут отношения Вашингтона и Берлина и укрепят сотрудничество Москвы и Пекина.

Если американские законодатели действительно хотят препятствовать распространению российского влияния в Европе, считает Румер, им следует поддержать проект газопровода. По его словам, предлагаемые ограничения не изменят ни российскую корпорацию «Газпром», ни её немецких и европейских партнёров, ни «привычки Кремля к запугиванию». Они не остановят трубу, у которой имеется достаточное финансирование, и которая уже завершена на две трети.

Даже если предлагаемые санкции отпугнут некоторые компании, пишет эксперт, к строительству присоединятся другие фирмы. Румер пояснил, что уже сегодня Норвегия, Катар, Алжир, Нигерия, Перу и США поставляют топливо в ЕС при помощи газопроводов и в сжиженной форме. Политолог подчеркнул, что на европейском рынке присутствует высокая конкуренция.

Напомним, 31 июля комитет сената США по международным делам поддержал законопроект, подразумевающий санкции в отношении участников проекта «Северный поток – 2». Теперь за него должны голосовать сенат в полном составе и палата представителей, после этого, в случае одобрения, документ отправится на подпись к президенту Дональду Трампу.

Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол обратил внимание коллег на то, что санкции ударят в первую очередь не по России, а по европейским партнёрам Вашингтона, и призвал не голосовать за них. Впрочем, компании, участвующие в проекте, уже заявили о намерении реализовать его, несмотря на санкции.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения поставок газа в Европу. Завершить его строительство планируется в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации, против строительства выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.