ИА «Ореанда-Новости» . Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент страны Петр Порошенко устроил подрыв военного склада в городе Балаклея в Харьковской области. Об этом 29 мая она сообщила в эфире телеканала «112 Украина».

По её словам, арсенал взорвали украинские военнослужащие отдельного мотопехотного батальона «Сармат» по указу Порошенко. Она отметила, что об этом знал главный военный прокурор Анатолий Матиос и генпрокурор Юрий Луценко. Помимо этого депутат рассказала, что была в Балаклее в тот момент, когда начались взрывы, и смогла пообщаться с очевидцами произошедшего.

«Подходило время отчёта и проверки боескладов, их боевой готовности. Подходило время, уже нельзя было подделать. Там была такая разворованная ситуация уже, уже был контроль наших европейских партнёров, то есть уже не смогли подделать», — подытожила Савченко.

Напомним, ранее в мае Савченко заявила, что Порошенко одел украинских солдат, но при этом украл «танки, корабли, авиацию». Об этом она рассказала в эфире телеканала NewsOne. «Очень хорошо, что Порошенко одел солдат в носки, штаны, камуфляж, форму, но очень плохо, что он при этом украл танки, корабли, авиацию. Плохо, что он на этом нажился, мы видели все эти схемы». Савченко добавила, что Порошенко воровал «в наиболее мощных секторах» страны и продолжал делать это во время войны.

В конце февраля украинские СМИ обнародовали журналистское расследование о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали госкомпаниям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн).

Среди фигурантов этой истории оказались люди из окружения президента Петра Порошенко: первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнёр Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром». В свою очередь в Кремле назвали абсурдными публикации СМИ о том, что украинские чиновники якобы занимаются контрабандой российских запчастей для военной техники.