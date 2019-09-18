«Сайнфелд» – это лёгкая комедия о четырёх обычных, но привлекательных людях, которые живут одинокой жизнью в Нью-Йорке. Сериал показывался в период с 1989 по 1998 год и пользовался огромной популярностью на канале «NBC».

Так или иначе, но приобретение столь популярной комедии лишь смягчает потери «Netflix». Ведь накануне компания потеряла права на не менее популярные хиты: «Офис» и «Друзья».