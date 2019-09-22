Изначально, по словам автора, тесных взаимоотношений между Чендлером и Моникой не должно было быть.



Режиссёры хотели связать жизнь Моники с Джиуи, но планы кардинально изменились после того, как зрители положительно отреагировали на чувства Геллер и Бинга друг к другу. Этот момент оказался решающим и сценарий переписали.

Основным вдохновением писателя на создание сериала «Друзья» стал роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остен. Сценаристам аналогия с известным произведением тоже пришлась по вкусу и не могли ни воплотить некоторые мысли Остен у себя в сериале.