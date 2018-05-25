ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Капитан клуба «Вашингтон» даже не догадывался, что в честь его персоны семья-поклонников из штатов назвала своего новорожденного ребенка. В честь Александра Овечкина женщина предложила супругу назвать малыша в том случае, если «Вашингтон» обыграет в полуфинале Восточной конференции Национальной хоккейной лиги своего противника – «Питтсбург Пингвинз».

Во время этой игры «Вашингтон» обыграл «Питсбург» со счётом 4:1. Семья пообещала сдержать своё обещание.

Так и случилось, теперь новорождённый малыш семьи Келли носит имя Александр – Александр Келли. Этой новостью мать поделилась на своей страничке в «Твиттере». Фотографию малыша она опубликовала 23 мая, назвав рождение ребёнка утром этого дня хорошим предзнаменованием.

И действительно, в этот день команда Овечкина впервые за 20 лет (с 1998 года) вышла в финал Кубка Стэнли, а капитан забросил первую победную шайбу. Следующая его игра будет с дебютантом этого сезона НХЛ – клубом «Вегас Голден Найтс».

Мать Александра рассказала подписчикам своего twitter-канала о том, что она «женщина слова» и поэтому так тому и быть. К слову, она и сама является фанаткой данного хоккейного клуба и восхищается мастерством игры Александра Овечкина. Для семьи это второй ребёнок.

В России в 2014 году был случай, когда родители назвали своё дитя Люцифером. Эту новость мать сообщила на своей странице «Вконтакте», написав, что у неё есть теперь «свой ручной» Люцифер. Эту новость подхватили СМИ. Женщине писали люди и интересовались, подумала ли она о своём ребенке, как ему жить с таким именем, на что мать отвечала, что при желании он сможет сменить имя в 14 лет. На своей странице девушка открыто заявляла о своих увлечениях сатанизмом.