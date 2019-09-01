ИА «Ореанда-Новости» Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев обратился к генеральному прокурору России и подал иск в суд в связи с сюжетом на телеканале РЕН ТВ о его нападении на журналистку. Политик сообщил, что речь идёт о «клевете и защите чести и достоинства».

Ранее телеканал сообщил, что его сотрудница Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет после того, как Мархаев напал на неё. По сведениям журналистов, это случилось после вопроса о причастности семьи сенатора к игорному бизнесу. Могилевская подтвердила журналистам агентства РБК факт обращения в правоохранительное ведомство. «Да, сенатор напал на меня, хватал меня за руки, выкручивал их, а также на моего оператора. Все это заснято на видеокамеру и уже предоставлено в Следственный комитет»», – сказала она.

Мархаев считает, что иск журналистки связан с тем, что он баллотируется на пост мэра Иркутска. «Просто грязь льется. Я зарегистрированный кандидат в мэры, представитель оппозиции. И после регистрации это уже шестая или седьмая передача на РЕН ТВ, которая разносит грязь, безосновательно, без фактов», – заявил политик.