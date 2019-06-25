ИА «Ореанда-Новости». Глава МИД утверждает, что запреты властей США мешают жить простым жителям Венесуэлы. Так, например, из-за санкций в стране была заблокирована деятельность крупной нефтяной компании, которая оказывала своевременную медицинскую помощь онкобольным. Также фирма заботилась о детях с другими тяжёлыми заболеваниями: ДЦП, анемия, сахарный диабет и другие.

Лавров рассказал об этой информации госсекретарю США Майку Помпео, на что получил заявление, что США никакой роли в этом не играет. Ответ от российского правительства не заставил себя ждать. "Простое чувство сострадания должно было бы побудить к поиску решения проблемы, тем более что оно – в силах и компетенции ответственных лиц в Вашингтоне".