В четверг США и Южная Корея на фоне застопорившихся ядерных переговоров, которые ведут Пхеньян и Вашингтон, договорились о тесной координации межкорейских проектов. Об этом заявлено в публикации агентства Рёнхап, которое ссылается на слова Ли До Хуна, работающего на посту спецпредставителя Южной Кореи по КНДР.В частности, предметом координации между Южной Кореей и США может стать вопрос о том, чтобы разрешить в КНДР индивидуальные туристические туры.