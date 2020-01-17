17.01.2020, 08:49
Сеул заявил, что намерен с Вашингтоном координировать сотрудничество Южной и Северной Корей
ИА «Ореанда-Новости». В четверг США и Южная Корея на фоне застопорившихся ядерных переговоров, которые ведут Пхеньян и Вашингтон, договорились о тесной координации межкорейских проектов. Об этом заявлено в публикации агентства Рёнхап, которое ссылается на слова Ли До Хуна, работающего на посту спецпредставителя Южной Кореи по КНДР.
Накануне была распространена информация о том, что Ли До Хун будет находиться в США с 15 по 18 января. Он встретится с представителями американских властей с целью обсуждения перспектив межкорейского сотрудничества и ситуации, сложившейся на Корейском полуострове.
В частности, предметом координации между Южной Кореей и США может стать вопрос о том, чтобы разрешить в КНДР индивидуальные туристические туры.
Накануне была распространена информация о том, что Ли До Хун будет находиться в США с 15 по 18 января. Он встретится с представителями американских властей с целью обсуждения перспектив межкорейского сотрудничества и ситуации, сложившейся на Корейском полуострове.
В частности, предметом координации между Южной Кореей и США может стать вопрос о том, чтобы разрешить в КНДР индивидуальные туристические туры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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