ИА «Ореанда-Новости».  В четверг США и Южная Корея на фоне застопорившихся ядерных переговоров, которые ведут Пхеньян и Вашингтон, договорились о тесной координации межкорейских проектов. Об этом заявлено в публикации агентства Рёнхап, которое ссылается на слова Ли До Хуна, работающего на посту спецпредставителя Южной Кореи по КНДР. 

Накануне была распространена информация о том, что Ли До Хун будет находиться в США с 15 по 18 января. Он встретится с представителями американских властей с целью обсуждения перспектив межкорейского сотрудничества и ситуации, сложившейся на Корейском полуострове.

В частности, предметом координации между Южной Кореей и США может стать вопрос о том, чтобы разрешить в КНДР индивидуальные туристические туры.