26.03.2020, 13:49
Северная Корея, отрицающая наличие коронавируса в стране, попросила помощи
ИА «Ореанда-Новости». КНДР, которая ранее отрицала то, что в стране имеются инфицированные коронавирусом, тайно попросила о помощи в противостоянии пандемии. Об этом заявлено в публикации издания Financial Times, которое ссылается на источник в Пхеньяне.
Заявлено, что Северная Корея обратилась к мировому сообществу с просьбой провести тесты людей на наличие коронавируса. Источником подчеркнуто, что система здравоохранения Северной Кореи слишком слаба для того, чтобы самостоятельно бороться с пандемией.
Заявлено, что Северная Корея обратилась к мировому сообществу с просьбой провести тесты людей на наличие коронавируса. Источником подчеркнуто, что система здравоохранения Северной Кореи слишком слаба для того, чтобы самостоятельно бороться с пандемией.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии