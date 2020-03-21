ИА «Ореанда-Новости» . Македонский президент Стево Пендаровски 21 марта подписал последний нормативно-правовой акт для официального вступления Северной Македонии в Организацию Североатлантического договора. Об этом сообщила администрация главы государства.

Испанский парламент 17 марта стал финальным законодательным собранием НАТО, которое официально ратифицировало документ о вступлении Северной Македонии в альянс. Сегодня глава государства Стево Пендаровски подписал последний «инструмент» для оформления членства своего государства в НАТО.

В документе говорится, что президент Македонии и его страна обязуются соблюдать все положения договора и выполнять свои обязательства.