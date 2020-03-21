21.03.2020, 12:19
Северная Македония вступила в НАТО
ИА «Ореанда-Новости». Македонский президент Стево Пендаровски 21 марта подписал последний нормативно-правовой акт для официального вступления Северной Македонии в Организацию Североатлантического договора. Об этом сообщила администрация главы государства.
Испанский парламент 17 марта стал финальным законодательным собранием НАТО, которое официально ратифицировало документ о вступлении Северной Македонии в альянс. Сегодня глава государства Стево Пендаровски подписал последний «инструмент» для оформления членства своего государства в НАТО.В документе говорится, что президент Македонии и его страна обязуются соблюдать все положения договора и выполнять свои обязательства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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