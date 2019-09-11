Соответствующее постановление уже обнародовано местными властями.

Сегодня, 11 сентября, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал указ, согласно которому все школы штата будут проводить мероприятия, посвящённые терактам 11 сентября 2001 года. Инициаторами закона выступили представители политической партии демократов. Сенатор Джозеф Аддаббо и член законодательного собрания штата Нью-Йорк Стейси Феффер Амато поддержали их решение. Закон вступил в силу сразу после его подписания губернатором.

Школы Нью-Йорка начнут день 11 сентября с минутой молчания в память жертв трагедии. По словам губернатора Эндрю Куомо, этот закон станет средством информирования молодого поколения о страшной трагедии, унесшей жизни около трёх тысяч людей. Глава штата отметил, что некоторые школьники даже не родились в момент совершения терактов, однако, помнить об этом стоит и им. 11 сентября считается одним из чёрных дней в истории Соединённых Штатов Америки, в истории штата, в частности. Молодому поколению необходимо хранить память о погибших в тот день и отдать честь тем героям, которые принимали участие в спасении людей.

Напомним, что 11 сентября 2001 года девятнадцать членов террористической организации под названием «Аль-Каидо» совершили четыре организованных теракта на территории Америки. Захватив самолёты с пассажирами на борту, террористы направились на выбранные ими объекты. Два авиалайнера были направлены на здания Всемирного торгового центра (так называемые «башни-близнецы). Они расположены в южной части острова Манхэттэн в Нью-Йорке. Один самолёт террористы направили на здание Пентагона в штате Вирджиния. Пассажиры и экипаж четвёртого авиасредства пытались воспрепятствовать действиям террористов, однако, самолёт упал на территорию штата Пенсильвания. Жертвами серии терактов стало около трёх тысяч людей.